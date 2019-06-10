Юрий Дюпин рассказал, что к нему не обращались из "Зенита"

Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал, что к нему не обращались из "Зенита".

– Где проводите отпуск?

– Дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия.

– Интересное имя.

– Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.

– Вы знаете, где начнете новый сезон?

– Пока нет.

– С весны ходят слухи про интерес "Зенита".

– Как я понял, это уже неактуально.

– Почему?

– Лично ко мне из "Зенита" никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюпин Анжи Зенит
Сегодня, 10:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама