Юрий Дюпин рассказал, что к нему не обращались из "Зенита"
Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал, что к нему не обращались из "Зенита".
– Где проводите отпуск?
– Дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия.
– Интересное имя.
– Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.
– Вы знаете, где начнете новый сезон?
– Пока нет.
– С весны ходят слухи про интерес "Зенита".
– Как я понял, это уже неактуально.
– Почему?
– Лично ко мне из "Зенита" никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.
"Спорт-Экспресс"
– Где проводите отпуск?
– Дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия.
– Интересное имя.
– Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.
– Вы знаете, где начнете новый сезон?
– Пока нет.
– С весны ходят слухи про интерес "Зенита".
– Как я понял, это уже неактуально.
– Почему?
– Лично ко мне из "Зенита" никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.
"Спорт-Экспресс"