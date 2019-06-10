Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал, что к нему не обращались из "Зенита".– Дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия.– Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.– Пока нет.– Как я понял, это уже неактуально.– Лично ко мне из "Зенита" никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались.