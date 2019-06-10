"Локомотив" предложил 2,5 миллиона за 22-летнего бразильца

"Локомотив" интересуется защитником "Крузейру" Мурилью, утверждает Superesportes.

Как отмечается, российский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мурилью провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
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