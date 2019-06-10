"Локомотив" предложил 2,5 миллиона за 22-летнего бразильца
"Локомотив" интересуется защитником "Крузейру" Мурилью, утверждает Superesportes.
Как отмечается, российский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Мурилью провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.
"Спорт-Экспресс"
Как отмечается, российский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Мурилью провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.
"Спорт-Экспресс"