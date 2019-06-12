В авиакомпании подтвердили конфликт и последующее задержание Лунёва

В авиакомпании, у стойки которой произошёл инцидент с участием голкипера сборной России и "Зенита" Андрея Лунёва, подтвердили произошедший конфликт, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Инцидент произошёл, когда вратарь хотел вылететь в Санкт-Петербург. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. После проведения данных процедур голкипера отпустили.

В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.
Теги: Зенит Лунев
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