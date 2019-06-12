Сулейманов забил лучший гол "Краснодара" в прошлом сезоне

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов стал автором лучшего гола "быков" в минувшем сезоне.

19-летний футболист отличился в ворота "Валенсии" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Сулейманов с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку ворот "Валенсии".

Теги: Сулейманов Краснодар
Сегодня, 11:11
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