Сулейманов забил лучший гол "Краснодара" в прошлом сезоне

? В голосовании за лучший гол "Краснодара" в сезоне 2018/19 за явным преимуществом побеждает мяч, забитый Магомедом-Шапи Сулеймановым в ворота испанской "Валенсии" ???



А вы помните этот эмоциональный момент ? pic.twitter.com/2JiXc3vglH — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 13, 2019

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов стал автором лучшего гола "быков" в минувшем сезоне.19-летний футболист отличился в ворота "Валенсии" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.Сулейманов с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку ворот "Валенсии".