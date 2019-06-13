Адвокат Мамаева: дело элементарное и не требует серьезных юридических познаний
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал апелляцию на приговор его подзащитному. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.
"Никакого процессуального уважения апелляционное представление прокурора не заслуживает. Дело элементарное, и не требует серьезных юридических познаний Один момент упущен в приговоре: он касается наших утверждений, что был проигнорирован тот факт, что виновными по 213-й статье никого не признавали", - сказал Бушманов.
"Спорт-Экспресс"
"Никакого процессуального уважения апелляционное представление прокурора не заслуживает. Дело элементарное, и не требует серьезных юридических познаний Один момент упущен в приговоре: он касается наших утверждений, что был проигнорирован тот факт, что виновными по 213-й статье никого не признавали", - сказал Бушманов.
"Спорт-Экспресс"