Адвокат Мамаева: дело элементарное и не требует серьезных юридических познаний

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал апелляцию на приговор его подзащитному. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

"Никакого процессуального уважения апелляционное представление прокурора не заслуживает. Дело элементарное, и не требует серьезных юридических познаний Один момент упущен в приговоре: он касается наших утверждений, что был проигнорирован тот факт, что виновными по 213-й статье никого не признавали", - сказал Бушманов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:07
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