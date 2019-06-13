Александр Рязанцев: Кокорину и Мамаеву вынесено очень суровое наказание
Бывший футболист сборной России Александр Рязанцев прокомментировал новость о том, что Мосгорсуд оставил без изменений сроки наказания по приговору в отношении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Мое мнение: им вынесено очень суровое наказание. Но приговор есть, сделанного не переделаешь. Жалко, что ребята теряют время, в которое могли бы радовать болельщиков. Вместо этого они занимаются немного не тем. Думаю, после тюрьмы у них все будет нормально. Может быть, они изовывать свой потенциал с удвоенной энергией", — цитирует Рязанцева "РБ".
"Мое мнение: им вынесено очень суровое наказание. Но приговор есть, сделанного не переделаешь. Жалко, что ребята теряют время, в которое могли бы радовать болельщиков. Вместо этого они занимаются немного не тем. Думаю, после тюрьмы у них все будет нормально. Может быть, они изовывать свой потенциал с удвоенной энергией", — цитирует Рязанцева "РБ".