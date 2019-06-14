Роман Еременко: счастлив, что остаюсь в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

"Я счастлив, что остаюсь в "Ростове". Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на "Ростов Арене". У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в "Ростове", – цитирует официальный сайт. клуба Еременко.
Теги: Еременко Ростов
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