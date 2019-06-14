Валерий Карпин: продление контракта с Еременко - хорошая новость для всех

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с полузащитником Романом Еременко.

"Безусловно, это хорошо для всех, что Роман продлил контракт с «Ростовом», больше добавить тут нечего. Правда ли то, что наши хорошие отношения помогли Роману в решении продлить контракт? Это лучше спросить у него. (Улыбается.)", - цитирует Карпина Sport24.ru.
Теги: Карпин Еременко Ростов
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