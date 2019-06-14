"Динамо" объявило об уходе Луценко

Евгений Луценко покидает #Динамо по завершении контракта. Нападающий пришел в клуб летом 2016, помог команде вернуться из @FNLeague в @rfpl и закрепиться в ней. В 86 официальных матчах за бело-голубых он забил 15 голов.



?Спасибо и удачи в дальнейшей карьере! #трансферыДинамо pic.twitter.com/nFKWvdx0Vn — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 14, 2019

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко покинул клуб, сообщает пресс-служба бело-голубых. У футболиста истек контракт с "Динамо".Форвард выступал за "Динамо" с 2016 года. В 86 официальных матчах за бело-голубых он забил 15 голов.