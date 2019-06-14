"Динамо" объявило об уходе Луценко

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко покинул клуб, сообщает пресс-служба бело-голубых. У футболиста истек контракт с "Динамо".

Форвард выступал за "Динамо" с 2016 года. В 86 официальных матчах за бело-голубых он забил 15 голов.

Теги: Луценко Динамо
Сегодня, 18:44
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