"На шестом, если не ошибаюсь. Это открытая информация, она публикуется РФС", - приводит слова Бабаева "СЭ".
По итогам сезона-2024/25 московский ЦСКА под руководством сербского тренера Марко Николича завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка России. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость всего состава "армейцев" составляет 83 млн евро, что соответствует шестой позиции в РПЛ.
Роман Бабаев назвало место ЦСКА в РПЛ по бюджете
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, на каком месте московский клуб занимает в Российской Премьер-Лиге по бюджету.
Фото: ПФК ЦСКА