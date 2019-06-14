Организация манипулирования матчами, «предательство» Украины, 12 тысяч рублей в месяц: «Динамо» подписало особенного новичка
За плечами у рядового на первый взгляд приобретения нового «Динамо» удивительная история, полная обвинений и оскорблений, которые не помешали москвичам выложить солидную сумму за футболиста, не сыгравшего в премьер-лиге и десятка матчей.
Фото: ФК "Динамо"
Гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов в декабре 2015 года заявил следующее:
– Мы нашли в нашем молодёжном составе тех, кто, будем говорить так, принимал участие не в договорных матчах, как принято говорить, а в тех играх, где было полное манипулирование результатом поединка. Чтобы вы понимали, это не обязательно победа или поражение той или иной команды. Это может быть и количество забитых мячей. Как в целом, в игре, так и по таймам, и количество угловых, и будет пенальти или нет, будет ли удаление или нет. Нюансов много. Манипулировали даже по ходу матча! На стадионе находились люди, которые различными способами подавали сигналы, когда удаляться, когда "делать" пенальти, когда бежать в атаку и когда пропускать. Другая часть этих преступных группировок сидела у компьютеров, следя за ставками. Это не всегда букмекерские конторы. Существуют, так называемые, биржи. Основные ставки делались там.
Хочу сказать, что у футболистов таких денег нет, так как ставки проходили на огромные суммы. Этим занимались люди извне. Зачастую подобные суммы находятся за границей. Здесь просто есть представители. Это огромная преступная группировка, которая втянула наших молодых игроков, которые не понимали поначалу, что они делают. Потом уже была жажда денег и лёгкого заработка.
Президентом клуба Евгением Геллером было принято решение дать этому вопросу огласку плюс всех этих игроков отчислить из команды. Были названы одиннадцать человек. Это те, которые, в какой-то степени, признались.
Но есть ещё один человек! Это Игорь Калинин, на которого все указали, как на организатора. Он был связующим звеном между теми людьми, которые втянули в подобное всю нашу молодёжь. Он самовольно после всего этого покинул команду. Где он сейчас находится, мы не знаем. Если Игорь думает, что легко отделается – это неправда, – цитирует Рафаилова Football.ua.
Хочу сказать, что у футболистов таких денег нет, так как ставки проходили на огромные суммы. Этим занимались люди извне. Зачастую подобные суммы находятся за границей. Здесь просто есть представители. Это огромная преступная группировка, которая втянула наших молодых игроков, которые не понимали поначалу, что они делают. Потом уже была жажда денег и лёгкого заработка.
Президентом клуба Евгением Геллером было принято решение дать этому вопросу огласку плюс всех этих игроков отчислить из команды. Были названы одиннадцать человек. Это те, которые, в какой-то степени, признались.
Но есть ещё один человек! Это Игорь Калинин, на которого все указали, как на организатора. Он был связующим звеном между теми людьми, которые втянули в подобное всю нашу молодёжь. Он самовольно после всего этого покинул команду. Где он сейчас находится, мы не знаем. Если Игорь думает, что легко отделается – это неправда, – цитирует Рафаилова Football.ua.
Главный тренер команды Юрий Вернидуб также обвинил Калинина в организации матчей с фиксированным результатом, заявил, что это вообще не будет и рассказал, что, якобы, ранее дважды прощал ему серьёзные нарушения дисциплины, в том числе из-за просьб игроков первой команды.
Однако сам футболист опровергает более-менее всё вышесказанное. И нарушение дисциплины было только одно. И команду он сам не покидал: это тренер сказал, что не хочет его видеть и прогнал. А после разговора с гендиректором тот обещал позвонить после выходных и так и не перезвонил.
Ну а главное, Калинин прошёл организованный клубом тест на детекторе лжи в присутствии журналистов телеканала «2+2», где выяснилось, что футболист невиновен. Полное его интервью можно прочитать здесь.
Зимой Игорь занимался доказательством своей невиновности, так что новый клуб нашёл только в сентябре – им стала «Звезда» из Кропивницкого. А зимой 2017-го Калинин попал в «Волгарь», оформив переезд в Россию. Гражданство он получил как уроженец Крыма ещё в 2014-м и ездил на просмотры в российские клубы, например, «Зенит». После этого главный тренер украинской молодёжки Александр Петраков, которому сегодня предстоит поучаствовать в финале молодёжного чемпионата мира, назвал Калинина предателем.
Тем не менее, из-за юридических нюансов Калинин ещё считался в России легионером, поэтому переезд состоялся гораздо позже. Но Юрий Газзаев три года держал кандидатуру Игоря в уме и при возможности взял его в команду.
Через год Калинин оказался уже в «Краснодаре», но держать недотягивающего до основы 22-летнего игрока со стороны там долго не стали, и Игорь отправился в обнищавший «Рубин». Вот для казанцев это был неплохой вариант: в ноябре парень дождался своего шанса и сначала забил «Анжи», а потом отдал две голевые передачи в матче с «Зенитом», будучи защитником.
Более того, «Бизнес-Онлайн» сообщил, что всё это Игорь делал за 12 тысяч рублей в месяц, а только зимой «Рубин» повысил ему оклад до 250 тысяч. Правда, сам игрок это опроверг (привычное дело, опровергать информацию о себе Игорю приходится часто).
Весной Калинин сыграл всего 2 матча в основе, но это не смутило новое руководство «Динамо»: Роман Орещук назвал сделку удачной. Однако есть факторы, заставляющие в этом сомневаться.
Очередным новичком #Динамо стал Игорь Калинин! С 23-летним защитником казанского «Рубина» подписано трёхлетнее соглашение. Добро пожаловать!??Подробности: https://t.co/SXhSn2nVTF #fcdm #ТвояКоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/k6NqThiwVE— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 14, 2019
Если верить «СЭ», «Динамо» заплатило за футболиста с шестью матчами РПЛ в основе за карьеру 500 тысяч евро. Уже интересно. Во-вторых, слева в защите у «Динамо» уже есть Рауш и новичок Плиев, а завершал сезон на этой позиции универсал Морозов. Основной опцией Калинин может стать разве при уходе Рауша, переводе Морозова направо и выигранной конкуренции с куда более опытным (и дорогим) Плиевым.
Если трансфер Шиманьски поднял волну энтузиазма и надежд на возвращение «Динамо» в еврокубки, то последовавшие за этим приобретения двух левых защитников и близко такого эффекта не производят. Тем забавнее, что и.о. спортивного директора «Динамо» Роман Орещук находится на 3-месячном испытательном сроке, хотя оценить правильность приобретения Плиева и Калинина можно будет только по игре, причём по осени, до наступления которой испытательный срок Орещука истечёт.
Роман Гуськов, Rusfootball.info