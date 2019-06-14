Организация манипулирования матчами, «предательство» Украины, 12 тысяч рублей в месяц: «Динамо» подписало особенного новичка

За плечами у рядового на первый взгляд приобретения нового «Динамо» удивительная история, полная обвинений и оскорблений, которые не помешали москвичам выложить солидную сумму за футболиста, не сыгравшего в премьер-лиге и десятка матчей. Фото: ФК "Динамо"

– Мы нашли в нашем молодёжном составе тех, кто, будем говорить так, принимал участие не в договорных матчах, как принято говорить, а в тех играх, где было полное манипулирование результатом поединка. Чтобы вы понимали, это не обязательно победа или поражение той или иной команды. Это может быть и количество забитых мячей. Как в целом, в игре, так и по таймам, и количество угловых, и будет пенальти или нет, будет ли удаление или нет. Нюансов много. Манипулировали даже по ходу матча! На стадионе находились люди, которые различными способами подавали сигналы, когда удаляться, когда "делать" пенальти, когда бежать в атаку и когда пропускать. Другая часть этих преступных группировок сидела у компьютеров, следя за ставками. Это не всегда букмекерские конторы. Существуют, так называемые, биржи. Основные ставки делались там.



Хочу сказать, что у футболистов таких денег нет, так как ставки проходили на огромные суммы. Этим занимались люди извне. Зачастую подобные суммы находятся за границей. Здесь просто есть представители. Это огромная преступная группировка, которая втянула наших молодых игроков, которые не понимали поначалу, что они делают. Потом уже была жажда денег и лёгкого заработка.



Президентом клуба Евгением Геллером было принято решение дать этому вопросу огласку плюс всех этих игроков отчислить из команды. Были названы одиннадцать человек. Это те, которые, в какой-то степени, признались.



Но есть ещё один человек! Это Игорь Калинин, на которого все указали, как на организатора. Он был связующим звеном между теми людьми, которые втянули в подобное всю нашу молодёжь. Он самовольно после всего этого покинул команду. Где он сейчас находится, мы не знаем. Если Игорь думает, что легко отделается – это неправда, – цитирует Рафаилова Football.ua.