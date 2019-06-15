Заменой Гильерме "Локо" рассматривает Левашова и Крицюка

На трансферном комитете "железнодорожников" обсуждали, кто станет заменой Гильерме в случае его ухода, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги". Две ключевые кандидатуры Станислав Крицюк ("Краснодар") и Михаил Левашов ("Арсенал").

Напоминаем, что вратарь сборной России Гильерме не подписал предложенный клубом вариант контракта. Соглашение с "Локо" истекает в декабре.
Теги: Локомотив Гильерме Левашов Крицюк
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