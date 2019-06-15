"Урал" подпишет защитника "Медзи"
Защитник польской "Медзи" Рафал Аугустыняк продолжит карьеру в России. Он рассказал в интервью Przeglаd Sportowy:
- Это большой шаг вперед для меня в карьере, поэтому я принял предложение.
Это немного далеко, но Екатеринбург – четвертый по величине город России, абсолютно не провинция. Я уже знаю, что может меня там ждет, - сказал игрок.
Трансфер оценивается примерно в 300 тысяч евро.
- Это большой шаг вперед для меня в карьере, поэтому я принял предложение.
Это немного далеко, но Екатеринбург – четвертый по величине город России, абсолютно не провинция. Я уже знаю, что может меня там ждет, - сказал игрок.
Трансфер оценивается примерно в 300 тысяч евро.