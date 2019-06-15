Ролан Гусев рассказал, почему дал Акинфееву прозвище Фурик
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прояснил ситуацию с происхождением прозвища голкипера Игоря Акинфеева.
– О каком герое мультфильма по имени Фурик я говорил? Я не говорил, что это персонаж мультфильма: это безобидное уменьшительно-ласкательное прозвище, которое взбрело мне в голову. Он же пацаном совсем пришел: Фурик, Фантик, да и все. Никакого мультика не было, – цитирует Гусева Sports.ru.
– О каком герое мультфильма по имени Фурик я говорил? Я не говорил, что это персонаж мультфильма: это безобидное уменьшительно-ласкательное прозвище, которое взбрело мне в голову. Он же пацаном совсем пришел: Фурик, Фантик, да и все. Никакого мультика не было, – цитирует Гусева Sports.ru.