Ролан Гусев рассказал, почему дал Акинфееву прозвище Фурик

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прояснил ситуацию с происхождением прозвища голкипера Игоря Акинфеева.

– О каком герое мультфильма по имени Фурик я говорил? Я не говорил, что это персонаж мультфильма: это безобидное уменьшительно-ласкательное прозвище, которое взбрело мне в голову. Он же пацаном совсем пришел: Фурик, Фантик, да и все. Никакого мультика не было, – цитирует Гусева Sports.ru.
Теги: Гусев Акинфеев
Вчера, 23:34
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