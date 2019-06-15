Валерий Рейнгольд: если "Рома" отдала Понсе в аренду в греческий чемпионат, стало быть, это игрок не такого уж высокого класса
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Викторией Яковлевой прокомментировал информацию о том, что ряды красно-белых должен пополнить нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе, поделился мнением о том, какие позиции команде необходимо усилить перед стартом чемпионата России, а также рассказал, что думает о проведении предсезонного турнира в Австрии, в котором «Спартак» встретится с ЦСКА, «Краснодаром» и «Ростовом».
- Какое усиление требуется красно-белым на предстоящий сезон?
- На днях прочел, что «Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме - был этим сильно удивлен. Я вообще не понимаю, какой дурак такие вещи подсказывает? Я считаю, что вратарская позиция в команде абсолютно нормальная. Да, может быть, какие-то вопросы есть к Реброву. А Максименко - молодой парень. Да, делает порой ошибки, но он развивается, и мастерства у него хватает. Я его хвалю. Селихов вроде от травмы отошел, хороший вратарь. Так что голкипер, думаю, не нужен.
Что касается остальных позиций, то спартаковцы, конечно, должны укрепляться, но пока я вижу, что клуб потихоньку отпускает своих ведущих игроков. Ведут переговоры о продаже Зе Луиша - это вообще ни в какие ворота не лезет. Я считаю этого игрока одним из самых лучших центральных нападающих в Премьер-лиге. «Спартак» что, такая бедная организация? Хотят на нем деньги «заварить»? Я вообще стараюсь доводить свои мысли до этого горе-рукодоводства спартаковского: не трогайте вы команду, оставьте вы ее в покое. Не надо продавать игрока. Команду надо усилить. Надо взять хотя бы еще одного центрального защитника. Только Джикия и Кутепов у нас есть. А Кутепов, сами понимаете, это все на тоненького. Другие моменты? Говорят, что уходит Комбаров. Совсем не понятно, что с Глушаковым. Опорного хава нет. Все вразброс. Зобнин, говорят, может уйти. Слухи. Но дыма без огня не бывает.
- Говорят, «Спартак» подписал соглашение с форвардом итальянской «Ромы» Эсекьелем Понсе, выступавшем на правах аренды за греческий АЕК, и совсем скоро клуб объявит о его переходе.
- Мне сложно судить - я не видел в деле этого игрока. В таких ситуациях часто говорят, что это кот в мешке. Когда посмотрим, тогда сделаем вывод. Но если «Рома» отдает его в аренду - значит, он чем-то клуб не устраивает, то есть он не такого уж высокого класса игрок. Тем более в греческий чемпионат в аренду отдавали. Да и «Рома» в последние годы особо не блещет.
- Как думаете, Денис Глушаков, у которого конфликт с болельщиками, останется в «Спартаке» или уйдет?
- Трудно сказать - я не могу толком понять, что там вообще произошло и почему такое отношение к Глушакову. Вообще я всегда защищал Глушкова. Но когда я месяца полтора назад прочитал, что он какую-то группировку организовал против Карреры, что кто-то узнал об этом, подслушав телефонные разговоры Глушкова, точка зрения где-то поменялась. Сейчас у меня все как-то двояко. Если то, что писали, правда, то от Глушкова надо отказываться. В клубе не может быть игрока, который идет против руководства. Потому что в команде не должно быть интриг. Если же все это ложь, то, стало быть, кто-то потешается над «Спартаком» - тогда я на стороне игрока.
- В Австрии спартаковцы сыграют в предсезонном турнире, в коротком также примут участие ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Хорошая разминка перед сезоном?
- Считаю, что этот турнир не нужен. Зачем его проводить? Чтобы получить травму накануне сезона? Люди были в отпуске, они растренированы - надо набирать «физику». Зачем этот турнир нужен в такое время? Надо месяц потренироваться, чтобы прийти в себя.
Не стоит его проводить, когда команды не готовы. Деньги? Коммерческий турнир? Да, я понимаю. Но и вы поймите, что перед стартом сезона клубы по травмам потеряют по полкоманды
- Какое усиление требуется красно-белым на предстоящий сезон?
- На днях прочел, что «Спартак» интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме - был этим сильно удивлен. Я вообще не понимаю, какой дурак такие вещи подсказывает? Я считаю, что вратарская позиция в команде абсолютно нормальная. Да, может быть, какие-то вопросы есть к Реброву. А Максименко - молодой парень. Да, делает порой ошибки, но он развивается, и мастерства у него хватает. Я его хвалю. Селихов вроде от травмы отошел, хороший вратарь. Так что голкипер, думаю, не нужен.
Что касается остальных позиций, то спартаковцы, конечно, должны укрепляться, но пока я вижу, что клуб потихоньку отпускает своих ведущих игроков. Ведут переговоры о продаже Зе Луиша - это вообще ни в какие ворота не лезет. Я считаю этого игрока одним из самых лучших центральных нападающих в Премьер-лиге. «Спартак» что, такая бедная организация? Хотят на нем деньги «заварить»? Я вообще стараюсь доводить свои мысли до этого горе-рукодоводства спартаковского: не трогайте вы команду, оставьте вы ее в покое. Не надо продавать игрока. Команду надо усилить. Надо взять хотя бы еще одного центрального защитника. Только Джикия и Кутепов у нас есть. А Кутепов, сами понимаете, это все на тоненького. Другие моменты? Говорят, что уходит Комбаров. Совсем не понятно, что с Глушаковым. Опорного хава нет. Все вразброс. Зобнин, говорят, может уйти. Слухи. Но дыма без огня не бывает.
- Говорят, «Спартак» подписал соглашение с форвардом итальянской «Ромы» Эсекьелем Понсе, выступавшем на правах аренды за греческий АЕК, и совсем скоро клуб объявит о его переходе.
- Мне сложно судить - я не видел в деле этого игрока. В таких ситуациях часто говорят, что это кот в мешке. Когда посмотрим, тогда сделаем вывод. Но если «Рома» отдает его в аренду - значит, он чем-то клуб не устраивает, то есть он не такого уж высокого класса игрок. Тем более в греческий чемпионат в аренду отдавали. Да и «Рома» в последние годы особо не блещет.
- Как думаете, Денис Глушаков, у которого конфликт с болельщиками, останется в «Спартаке» или уйдет?
- Трудно сказать - я не могу толком понять, что там вообще произошло и почему такое отношение к Глушакову. Вообще я всегда защищал Глушкова. Но когда я месяца полтора назад прочитал, что он какую-то группировку организовал против Карреры, что кто-то узнал об этом, подслушав телефонные разговоры Глушкова, точка зрения где-то поменялась. Сейчас у меня все как-то двояко. Если то, что писали, правда, то от Глушкова надо отказываться. В клубе не может быть игрока, который идет против руководства. Потому что в команде не должно быть интриг. Если же все это ложь, то, стало быть, кто-то потешается над «Спартаком» - тогда я на стороне игрока.
- В Австрии спартаковцы сыграют в предсезонном турнире, в коротком также примут участие ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Хорошая разминка перед сезоном?
- Считаю, что этот турнир не нужен. Зачем его проводить? Чтобы получить травму накануне сезона? Люди были в отпуске, они растренированы - надо набирать «физику». Зачем этот турнир нужен в такое время? Надо месяц потренироваться, чтобы прийти в себя.
Не стоит его проводить, когда команды не готовы. Деньги? Коммерческий турнир? Да, я понимаю. Но и вы поймите, что перед стартом сезона клубы по травмам потеряют по полкоманды