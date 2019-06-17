Спортивный директор "Тамбова": Яя Туре действительно мог оказаться у нас

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в эфире телеканала "Матч премьер" подтвердил, что бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре мог оказаться в клубе."Яя Туре действительно мог оказаться в нашем клубе. Мы обсуждали с Селюком такой вариант. Все африканцы пришли в нашу команду как раз от Селюка, и они очень хорошего качества. Что касается Туре, то поначалу он хотел прийти к нам как футболист, а потом - как помощник тренера. Но затем у него появился хороший вариант в Азии, и он уехал туда. Но мы на самом деле обсуждали такой вариант, да", - сказал Худяков.