Спортивный директор "Тамбова": Яя Туре действительно мог оказаться у нас

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в эфире телеканала "Матч премьер" подтвердил, что бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре мог оказаться в клубе.

"Яя Туре действительно мог оказаться в нашем клубе. Мы обсуждали с Селюком такой вариант. Все африканцы пришли в нашу команду как раз от Селюка, и они очень хорошего качества. Что касается Туре, то поначалу он хотел прийти к нам как футболист, а потом - как помощник тренера. Но затем у него появился хороший вариант в Азии, и он уехал туда. Но мы на самом деле обсуждали такой вариант, да", - сказал Худяков.
Теги: Туре Тамбов
Вчера, 21:11
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