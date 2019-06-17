Отец Влашича: ЦСКА – подходящий клуб для сына

Йошко Влашич, отец полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, рассказал о будущем своего сына.

– Думаю, очень скоро все станет понятно. Может быть, до конца месяца.

– Чего хочет сын и вы сами?

– Не так важно, какой вариант я предпочитаю. Важнее, что считает Никола. Могу дать ему совет, но финальное решение все равно будет принимать он. Не секрет, что Россия и Москва – в сердце Николы. ЦСКА – подходящий клуб для него. Гончаренко – великолепный тренер, у команды много фанатов. Коллектив молодой, перспективный. Никола уже пережил с московским клубом несколько прекрасных моментов, но сейчас нужно думать о следующем сезоне.

– Когда же все решится?

– Думаю, до конца июня.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Влашич ЦСКА Эвертон АПЛ
Вчера, 22:22
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