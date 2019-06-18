Агент Чалова: не знаю, где Федор начнет следующий сезон
Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова прокомментировал интерес к его клиенту со стороны ряда европейских клубов.
"Я не знаю, где Федор начнет сезон. На данный момент у него контракт со своим клубом, с ЦСКА. Интересы других клубов мы договорились пока не комментировать", - цитирует Варгу Sport24.ru.
"Я не знаю, где Федор начнет сезон. На данный момент у него контракт со своим клубом, с ЦСКА. Интересы других клубов мы договорились пока не комментировать", - цитирует Варгу Sport24.ru.