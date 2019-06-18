Хетаг Хосонов: Чалов - лучший игрок РПЛ? Как так?

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов с юмором прокомментировал присуждение Федору Чалову звания лучшего игрока РПЛ в сезоне-2018/19.

"Как так? — подколол его. — Е-мое, серьезно?" Но если без шуток, Федя все заслужил. Все видели, как он прибавил в этом сезоне. С завершением у него всегда был порядок, я видел это еще в академии. В других компонентах Чал стал играть намного лучше", - цитирует Хосонова Sport24.ru.
Теги: Чалов Хосонов ЦСКА
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