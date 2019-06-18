Виталий Денисов станет игроком "Рубина"

Защитник Виталий Денисов перейдёт в казанский "Рубин" в летнее трансферное окно, сообщает "БИЗНЕС Online".

По информации источника, 32-летний футболист проходит медосмотр в казанской команде. Напомним, в июне 2019 года истекает контракт Денисова с московским "Локомотивом". Таким образом, Денисов сможет перейти в другой клуб на правах свободного агент.
Теги: Денисов Рубин
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