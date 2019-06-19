Актер Ефремов - о Глушакове: Денис два года играл хреново

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков расторг трудовой договор с командой по обоюдному соглашению сторон.

"Удачи, спасибо за чемпионский сезон. Денис два года играл хреново. Руководство "Спартака", как обычно, пошло на поводу у болельщиков. Это неправильно? Ситуация всем понятна, зачем ее доводить до абсурда.

"Спартак" больше привлекает к себе внимание, чем остальные клубы. Что касается критики руководства, то на моей памяти это было всегда. К другим клубам нет такого внимания. Повторюсь, "Спартак" — это как МХАТ в театре, всегда интересно, что там происходит", - цитирует Ефремова Sport24.ru.
Теги: Ефремов Глушаков Спартак
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