Леонид Федун признался, что перед ним был выбор – уволить Карреру или выгнать игроков

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал об отставке Массимо Карреры осенью 2018.

"Понял, что с Каррерой у "Спартака" нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать ещё шанс. Всё-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки.

В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: "Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу".

Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Каррера Спартак
Сегодня, 09:06
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