Отец Влашича: Никола лидер и победитель
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал о главных качествах сына.
"Несмотря на то что Никола ещё очень молод, у него ярко выраженная личность и чёткая система позитивных ценностей. Его воспитали так, чтобы уважали его, а он уважал других.
Он лидер и победитель, в котором проявляются его гены и воспитание, его футбольный талант и его готовность к трудолюбию.
Не могу не сказать, что поддержка, дружба и амбиции, которые он нашёл в ЦСКА, были для него очень важны", - цитирует Йошко Влашича "Чемпионат.сом".
"Несмотря на то что Никола ещё очень молод, у него ярко выраженная личность и чёткая система позитивных ценностей. Его воспитали так, чтобы уважали его, а он уважал других.
Он лидер и победитель, в котором проявляются его гены и воспитание, его футбольный талант и его готовность к трудолюбию.
Не могу не сказать, что поддержка, дружба и амбиции, которые он нашёл в ЦСКА, были для него очень важны", - цитирует Йошко Влашича "Чемпионат.сом".