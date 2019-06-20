Федор Чалов с нетерпением ждет поры официальных матчей

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал,что с нетерпением ждет начала поры официальных матчей.

"В первый день отпуска поехал на дачу, провел время со своими родителями. Оставшиеся шесть посвятил путешествию в Турцию, которая очень понравилась и приятно удивила. Был в этой стране в первый раз, и ни один стереотип, связанный с отдыхом в Турции, не подтвердился – может быть, просто повезло с отелем (улыбается).

В Бодруме запомнилось чистое море, да и в целом было очень красиво. Теперь снова хочется работать. Вот бы поскорее началась пора официальных матчей", - цитирует Чалова пресс-служба клуба.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 08:10
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