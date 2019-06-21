Гилерме договорился о переходе в "Спартак" и предложил "Локомотиву" досрочно разорвать контракт

Вратарь сборной России Маринато Гилерме предложил руководству "Локомотива" досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода. 33-летний голкипер попросил у красно-зеленых всего два оклада, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, у Гилерме уже есть договоренность со "Спартаком" о переходе, а гендиректор красно-белых Томас Цорн готов удовлетворить финансовые запросы игрока и его представителей.

Ранее сообщалось, что Гилерме потребовал у "Локомотива" 3-летний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. Встречное предложение — €1,4 млн плюс бонусы. Контракт вратаря с "Локо" рассчитан до декабря 2019 года.
Теги: Гилерме Локомотив Спартак
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