Станислав Черчесов оценил победу Украины на чемпионате мира U-20
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу сборной Украины на чемпионате мира среди сборных не старше 20 лет.
— Работаем, чтобы это исправить. У каждой страны свои победы, а стабильно выигрывают только немцы и испанцы… Этот ЧМ полностью я не смотрел, но [у Украины] хорошая молодежь собралась, которая смогла реализовать свой потенциал.
— У вас тоже много молодежи. Миранчуки год назад не вписывались в команду, сейчас выходят. Что поменялось?
— Вписали их в определенные схемы на каждую из двух игр. Опять же, ситуация с травмой Черышева — подбирали какие-то варианты на замену Денису и под конкретных соперников. Почему бы не дать Миранчукам шанс? В последнее время они за "Локомотив" хорошо играли, находились в тонусе.
Много спрашивают: почему кого-то нет в сборной? Одно дело, когда в клубе не играешь месяц, а в сборной три месяца. У нас следующий матч в сентябре, за лето многое изменится. Кто-то получает серьезную травму — а если два сбора пропустил, это уже вечность.
Sport24.ru
— Работаем, чтобы это исправить. У каждой страны свои победы, а стабильно выигрывают только немцы и испанцы… Этот ЧМ полностью я не смотрел, но [у Украины] хорошая молодежь собралась, которая смогла реализовать свой потенциал.
— У вас тоже много молодежи. Миранчуки год назад не вписывались в команду, сейчас выходят. Что поменялось?
— Вписали их в определенные схемы на каждую из двух игр. Опять же, ситуация с травмой Черышева — подбирали какие-то варианты на замену Денису и под конкретных соперников. Почему бы не дать Миранчукам шанс? В последнее время они за "Локомотив" хорошо играли, находились в тонусе.
Много спрашивают: почему кого-то нет в сборной? Одно дело, когда в клубе не играешь месяц, а в сборной три месяца. У нас следующий матч в сентябре, за лето многое изменится. Кто-то получает серьезную травму — а если два сбора пропустил, это уже вечность.
Sport24.ru