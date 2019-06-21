"Зенит" показал Ерохина после рассечения (фото)

"Зенит" опубликовал в твиттере фотографию полузащитника Александра Ерохина, получившего травму в контрольном матче с австрийским "Ваккером" (6:1).

Хавбек получил рассечение головы во время борьбы за верховой мяч в концовке встречи и был вынужден покинуть поле.

После игры главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказал, что Ерохину пришлось накладывать швы и назвал рассечение большим и глубоким.

Теги: Ерохин Зенит
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