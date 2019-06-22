Отец Дзюбы: Артем не ругался на прямой линии, это выдумки журналистов

Сергей Дзюба, отец нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы, заступился за сына после инцидента на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.

Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.

"Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов", - цитирует отца футболиста "Ридус".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 21:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама