Отец Дзюбы: Артем не ругался на прямой линии, это выдумки журналистов
Сергей Дзюба, отец нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбы, заступился за сына после инцидента на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.
Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.
"Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов", - цитирует отца футболиста "Ридус".
Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.
"Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов", - цитирует отца футболиста "Ридус".