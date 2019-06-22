Владимир Федотов: присутствие на матче Черчесова должно окрылять футболистов

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился впечатлениями от контрольного матча с "Университатей" (1:1). На игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Хорошо провели сбор, поработали на славу, все запланированное выполнили. Финальный аккорд - сегодняшняя игра. Хороший соперник, было непросто. Нам на данный момент не хватает баланса. Нас всего 18 человек, есть проблема с составом, нужно срочно делать шаги в этом отношении. Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович. Я был футболистом, думаю, это должно окрылять", - сказал Федотов в интервью пресс-службе клуба.

Теги: Федотов Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:26
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