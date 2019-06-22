Владимир Федотов: присутствие на матче Черчесова должно окрылять футболистов

Комментарий Владимира Федотова по итогам контрольного матча Оренбург-Университатя 1:1 pic.twitter.com/N0EXPxmACF — ФК Оренбург (@fcorenburg) June 22, 2019

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился впечатлениями от контрольного матча с "Университатей" (1:1). На игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов."Хорошо провели сбор, поработали на славу, все запланированное выполнили. Финальный аккорд - сегодняшняя игра. Хороший соперник, было непросто. Нам на данный момент не хватает баланса. Нас всего 18 человек, есть проблема с составом, нужно срочно делать шаги в этом отношении. Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович. Я был футболистом, думаю, это должно окрылять", - сказал Федотов в интервью пресс-службе клуба.