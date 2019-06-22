Алан Дзагоев рассказал о готовности отыграть год за "Аланию" перед завершением карьеры
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, продливший контракт с московским клубом, рассказал, что поддерживает инициативу министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова по возрождению "Алании".
"Да, я общаюсь с Габуловым, и я знаю, какая им работа ведется. Планы у него большие, но говорить о них пока не нужно. Пусть все идет своим чередом. Речь не о годе или двух — времени нужно намного больше. Но зная настрой Габулова — а он упертый армянчик, ха-ха! — уверен, все получится. Если Володя за что-то берется, он доводит это до конца.
Я никогда не играл за "Аланию", но собираюсь! Уже сказал Володе: "Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай".
Если серьезно, мне планы по возрождению "Алании" действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится — нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.
"Да, я общаюсь с Габуловым, и я знаю, какая им работа ведется. Планы у него большие, но говорить о них пока не нужно. Пусть все идет своим чередом. Речь не о годе или двух — времени нужно намного больше. Но зная настрой Габулова — а он упертый армянчик, ха-ха! — уверен, все получится. Если Володя за что-то берется, он доводит это до конца.
Я никогда не играл за "Аланию", но собираюсь! Уже сказал Володе: "Когда мне исполнится 34 года, приеду во Владикавказ, отыграю здесь сезон и стану спортивным директором. Мою вакансию никому не отдавай".
Если серьезно, мне планы по возрождению "Алании" действительно приятны. Это не сказки — мы об этом разговаривали с Володей, когда еще вместе играли за сборную. Понятно, что без денег ничего не получится — нужны спонсоры. Где, как их искать? Прикидывали, насколько это возможно", - цитирует Дзагоева Sport24.ru.