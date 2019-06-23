"Спартак" выплатит 2 млн евро бонусов за Понсе, если станет чемпионом

"Ньюэллс Олд Бойз", за который Эсекиэль Понсе выступал в Аргентине, опубликовал подробности трансфера игрока из "Ромы" в "Спартак".

Московский клуб заплатит за аргентинца 3 миллиона евро: 2 миллиона в течение пяти дней и еще миллион – до 15 июня 2020 года. "Ньюэллс Олд Бойз" перечислят 800 тысяч евро из первого платежа и 400 тысяч – из второго.

Если Понсе сыграет не менее 60 процентов матчей в премьер-лиге, "Рома" получит дополнительно миллион евро, из этой суммы 400 тысяч перечислят аргентинской команде.

Дополнительный миллион евро "Рома" может получить, если "Спартак" пробьется в Лигу чемпионов. "Ньюэллс" получит 40% от суммы.

Если "красно-белые" станут чемпионом, то будут обязаны выплатить "Роме" бонус в размере 2 миллионов евро. 800 тысяч получит "Ньюэллс".

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Теги: Спартак Понсе
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