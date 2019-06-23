"Спартак" интересуется вратарём "Ромы"

Итальянский журналист Маттео Моретто сообщает, что "красно-белые" заинтересовались вратарём молодёжного состава "Ромы" Андреа Романьоли:

- Молодёжный рынок. Вратарь молодёжного состава "Ромы" Андреа Романьоли может отправиться в московский "Спартак". Переговоры в процессе, - написал журналист в Твиттере.

Романьоли 20 лет. Он ни разу не сыграл за основную команду римлян.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может подписать Гильерме, который на данный момент не продлил контракт с "Локо".
Теги: Спартак Рома
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