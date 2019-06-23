Роман Широков: пришел в "Спартак" - мяч над головами летает. На фиг я там нужен?
Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков вспомнил о периоде выступления в московском клубе.
"Со "Спартаком" агенты говорили месяца два, потом я встретился с Федуном, поговорили 30 минут, и контракт был подписан. По большому счёту расхождений быть не может. Условно, мне предлагают 500 тысяч, а я и стою 500 тысяч. Что я буду приходить и требовать 1,5 миллиона? Мне скажут: "Дурачок, что ли?". Даже если это "Спартак". Тем более когда сам Федун приходит на переговоры. Он понимает максимальную и минимальную цену, которую может дать. Я вообще не понимаю, когда так долго ведутся переговоры. Начинается возня, дайте мне 20 рублей тут, 20 рублей там, оплатите бензин, электричку с метро. Это уже бред какой-то. По цифрам все сходятся плюс-минус.
Пришёл в "Спартак" — все думали, будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен? Меня отправили в "Краснодар", где уже другой футбол, и смотрелся я по-другому.
Федун считает, что его боление за киевское "Динамо" обсуждают из-за моей картинки? Ага, сидел месяц в интернете выискивал: "Опа, наконец-то нашёл!". Причём нашёл сразу после того, как он что-то сказал. Неожиданно вот так хакеры российские мне её подкинули.
Мне её скинули друзья — мир не без добрых людей, ха-ха. Прикольно же, человек похож. Да и он сам говорил, что он за "Динамо" киевское болеет. Объяснять потом можно что угодно. Откройте интервью с Михаилом Шацем 1999 года, где говорится, что он за "Спартак" болеет. Он потом тоже долго объяснял, что он за "Зенит". Хотя он действительно зенитовец. Но интервью-то вышло", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Со "Спартаком" агенты говорили месяца два, потом я встретился с Федуном, поговорили 30 минут, и контракт был подписан. По большому счёту расхождений быть не может. Условно, мне предлагают 500 тысяч, а я и стою 500 тысяч. Что я буду приходить и требовать 1,5 миллиона? Мне скажут: "Дурачок, что ли?". Даже если это "Спартак". Тем более когда сам Федун приходит на переговоры. Он понимает максимальную и минимальную цену, которую может дать. Я вообще не понимаю, когда так долго ведутся переговоры. Начинается возня, дайте мне 20 рублей тут, 20 рублей там, оплатите бензин, электричку с метро. Это уже бред какой-то. По цифрам все сходятся плюс-минус.
Пришёл в "Спартак" — все думали, будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен? Меня отправили в "Краснодар", где уже другой футбол, и смотрелся я по-другому.
Федун считает, что его боление за киевское "Динамо" обсуждают из-за моей картинки? Ага, сидел месяц в интернете выискивал: "Опа, наконец-то нашёл!". Причём нашёл сразу после того, как он что-то сказал. Неожиданно вот так хакеры российские мне её подкинули.
Мне её скинули друзья — мир не без добрых людей, ха-ха. Прикольно же, человек похож. Да и он сам говорил, что он за "Динамо" киевское болеет. Объяснять потом можно что угодно. Откройте интервью с Михаилом Шацем 1999 года, где говорится, что он за "Спартак" болеет. Он потом тоже долго объяснял, что он за "Зенит". Хотя он действительно зенитовец. Но интервью-то вышло", - цитирует Широкова "Чемпионат".