Ксения Коваленко: в женском футболе Глушаков мог бы быть только тренером или массажистом
Футболистка женской сборной России и ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко прокомментировала свое предложение бывшему капитану "Спартака" Денису Глушакову попробовать свои силы в женском футболе.
"Я просто пошутила, я на самом деле не ожидала, что эта тема так будет обсуждаться. Я решила ему в шутку предложить такой вариант.
Мне кажется, что это невозможно, чтобы такой прецедент мог быть в женском футболе. Мне кажется, он мог бы быть только тренером или массажистом. У нас есть свой тренер, поэтому пускай он пока поиграет в мужской футбол. Со своей стороны хочу пожелать ему удачи, чтобы он поскорее нашел работу, чтобы все то, что его преследует, осталось позади. Он неплохой парень, пусть скорее находит себе новый клуб и радует своей игрой", - цитирует Коваленко Sport24.
"Я просто пошутила, я на самом деле не ожидала, что эта тема так будет обсуждаться. Я решила ему в шутку предложить такой вариант.
Мне кажется, что это невозможно, чтобы такой прецедент мог быть в женском футболе. Мне кажется, он мог бы быть только тренером или массажистом. У нас есть свой тренер, поэтому пускай он пока поиграет в мужской футбол. Со своей стороны хочу пожелать ему удачи, чтобы он поскорее нашел работу, чтобы все то, что его преследует, осталось позади. Он неплохой парень, пусть скорее находит себе новый клуб и радует своей игрой", - цитирует Коваленко Sport24.