"Если ЦСКА хочется сохранить место в пятёрке РПЛ – есть Личка, можно брать его хоть завтра. Но если клуб заявляет о борьбе за чемпионство, хочет и ставит перед собой цель выиграть золото – тренер нужен соответствующий. Нужен тренер-победитель. Анчелотти и Спаллетти – отличные примеры, и мы прекрасно понимаем: они не поедут в Россию. Но у нас тоже есть тренеры-чемпионы, причём не единожды", - приводит слова Созина "Чемпионат".
9 июня московский ЦСКА объявил об уходе из команды главного тренера Марко Николича. По информации, которая была распространена в СМИ, сербский специалист принял решение возглавить греческий АЕК, в связи с чем он выкупил свой рассчитанный до лета 2026 года контракт с "армейцами" - за 600 тыс. евро.
В сезоне-2024/25 ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с Марко Николичем завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка России.
Созин: если ЦСКА хочет место в пятёрке РПЛ - есть Личка, если золото — нужен тренер-победитель
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своим мнением о смене главного тренера московского ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Москва