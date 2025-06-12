Мор: на Евро сборная России попала бы без малейших вопросов

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился своим мнением о современном уровне сборной России по футболу.
Фото: РФС
"Я не смотрю на эти вещи пессимистично. Если даже бы сейчас сборная России участвовала в отборочных турнирах, то на Евро мы попали бы без малейших вопросов, потому что много команд участвуют. У нас не будет никаких проблем. На чемпионат мира попасть немножечко сложнее, но всё равно, думаю, что у нас были бы все шансы", - приводит слова Мора "Матч ТВ".

С февраля 2022 года сборная России по футболу решениями ФИФА и УЕФА в связи с началом проведения СВО на территории Украины отстранена от участия в международных турнирах, проводимых под эгидой этих футболных организаций.

Во время июньского учебно-тренировочного сбора национальная команда провела два товарищеских матча: 6 июня в Москве со сборной Нигерии (1:1) и 10 июня в Минске со сборной Белоруссии (4:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится