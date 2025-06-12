"Ненормально, когда человек, два года помогавший одному тренеру, а затем еще и исполнявший обязанности главного, остается в новом штабе. Думаю, Станковичу было бы некомфортно. А как было бы мне, – неважно. Я знаю, что профессионально выполнял бы работу. Но я знаю и "Спартак": после двух поражений кричали бы, что я должен заменить Станковича", - приводит слова Слишкович Sports.
Боснийский специалист Владимир Слишкович с июня 2022 года по май 2024 года входил в тренерский штаб московского "Спартака". А с 14 апреля по 29 мая 2024 года после отставки Гильермо Абаскаля Слишкович исполнял обязанности главного тренера команды.
7 октября 2024 года Слишкович занял пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург". Под его руководством команда в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 19 очков, заняла предпоследнее, пятнадцатое место и вылетела в Первую лигу.
Владимир Слишкович объяснил, почему ушёл из "Спартака"
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович объяснил, почему весной 2024 года не стал оставаться в тренерском штабе московского "Спартака".
Фото: ФК "Оренбург"