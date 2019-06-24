Денис Глушаков: я был невыгоден Каррере

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что говорил все в лицо бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере."Стал бы я поступать как-то иначе за последний год? Нет. Моей вины особо никакой не было. Если у болельщиков были вопросы - пришли бы на базу, когда у нас был плохой результат. Я ни от кого не скрывался. И тренеру я говорил всё в лоб, в глаза, за что он меня и не любил. Я был ему невыгоден", - сказал Глушаков в интервью на канале "Макарена" в YouTube.