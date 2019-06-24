Александр Точилин: как тренеру, мне Глушаков интересен

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал о возможности трансфера бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

"Нам интересны хорошие футболисты. Я думаю, не только для нашей команды, но и для других. Как тренеру, мне Глушаков интересен", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
Теги: Точилин Глушаков Сочи
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