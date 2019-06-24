Александр Точилин: как тренеру, мне Глушаков интересен
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал о возможности трансфера бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.
"Нам интересны хорошие футболисты. Я думаю, не только для нашей команды, но и для других. Как тренеру, мне Глушаков интересен", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
"Нам интересны хорошие футболисты. Я думаю, не только для нашей команды, но и для других. Как тренеру, мне Глушаков интересен", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".