Луис Адриано: хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне

Нападающий "Спартак" Луис Адриано в интервью клубной пресс-службе рассказал о целях на следующий сезон.

– Прошлый сезон сложился неудачно для "Спартака". Какие планы на предстоящий год?

– Что касается моих личных планов – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов – выиграть как можно больше больше матчей со "Спартаком" и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 13:00
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