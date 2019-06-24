Луис Адриано: хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне
Нападающий "Спартак" Луис Адриано в интервью клубной пресс-службе рассказал о целях на следующий сезон.
– Прошлый сезон сложился неудачно для "Спартака". Какие планы на предстоящий год?
– Что касается моих личных планов – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов – выиграть как можно больше больше матчей со "Спартаком" и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле.
– Прошлый сезон сложился неудачно для "Спартака". Какие планы на предстоящий год?
– Что касается моих личных планов – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Что касается командных планов – выиграть как можно больше больше матчей со "Спартаком" и выкладываться по максимуму, всегда выходя на поле.