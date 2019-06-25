Дмитрий Аленичев: место "Енисея" - в середине таблицы первого дивизиона

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнениемо , на что может рассчитывать команда в следующем сезоне.

– Что может ждать команду в ФНЛ?

– На днях мне показали ролики из клубных соцсетей. На них господин Рубцов снова оперирует лозунгами: "Мы хотим". Ну к чему такие формулировки?

– Имеется в виду: "Мы хотим вернуться"?

– Да. Но зачем? Постройте стадион футбольный, базу, поле постелите. Создайте условия, а потом, конечно, можно и такие задачи ставить. А пока, считаю, что место "Енисея" – где-то ближе к середине таблицы ФНЛ. Но только не нужно думать, что это мое желание – просто восприятие. Конечно хочу, чтобы клуб боролся за высокие места.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 15:51
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