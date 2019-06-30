Валерий Рейнгольд: ничего особенного в плане футбола "Спартак" не показал
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча "красно-белых" против ЦСКА (3:1).
- Сегодня порадовали хотя бы тем, что в этот раз хоть бегали, - начал Рейнгольд. - Первый тайм получился довольно напряжённым, и эпизод столкновения Набабкина и Адриано говорит о том, что оба коллектива были настроены биться. Ничего особенного в плане футбола "Спартак" не показал, но зато присутствовал характер и настрой, а на данном этапе для меня этого достаточно.
Конечно, удаление Набабкина свело на нет все усилия ЦСКА. Команда потеряла игрока, получила дополнительную нагрузку, молодые ребята не выдержали. С этой точки зрения результат закономерен. Безусловно, и Адриано нужно было тоже удалять, это бесспорно, ведь была откровенная отмашка, но я могу понять бразильца: Набабкин откровенно провоцирует тебя весь тайм, постоянно хлещет по икроножным, по лопаткам, по рёбрам... Адриано вскипел и отмахнулся. Конечно, нужно было удалять, но на мой взгляд, сейчас слишком много внимания начинают приковывать к эпизоду, случившемуся в ходе товарищеской встречи. О предвзятости арбитра в данном случае речь не идёт, и хоть удаление действительно сломало игру, уже сейчас слишком много разговоров на эту тему.
Более того, можно вспомнить истории, когда "Спартак", игра в большинстве, умудрялся упускать победы даже в официальных матчах, так что сегодня даже был какой-то прогресс в этом вопросе. Команда в целом сыграла лучше, чем чуть ранее с "Ростовом". Да и благодаря этой победе интрига в этом товарищеском турнире по-прежнему жива, и в матче "Краснодара" и "Спартака" будет выявлен победитель этого соревнования. Подобная интрига пойдёт на пользу как командам, которые ближе к старту сезона будут держать себя в соревновательном тонусе, так и болельщикам по очевидным причинам.
Что касается новичков "Спартака", меня впечатлил Зелимхан Бакаев. Он и в "Арсенале" играл на приличном уровне, но "Спартак" не "Арсенал", здесь другие требования и ожидания. Но впечатление произвёл приятное, сыграл довольно шустро и при такой жаре вёл команду за собой. А главный повод быть довольными по итогам сегодняшнего дня - это не победа в товарищеском матче над ЦСКА, а что "Спартак" сумел сохранить интригу в турнире после провальной встречи с "Ростовом", и теперь разыграет титул победителя с "Краснодаром". И если "красно-белые" вновь смогут выиграть этот турнир, думаю, позитивных настроений вокруг команды в преддверии сезона станет больше.
- Сегодня порадовали хотя бы тем, что в этот раз хоть бегали, - начал Рейнгольд. - Первый тайм получился довольно напряжённым, и эпизод столкновения Набабкина и Адриано говорит о том, что оба коллектива были настроены биться. Ничего особенного в плане футбола "Спартак" не показал, но зато присутствовал характер и настрой, а на данном этапе для меня этого достаточно.
Конечно, удаление Набабкина свело на нет все усилия ЦСКА. Команда потеряла игрока, получила дополнительную нагрузку, молодые ребята не выдержали. С этой точки зрения результат закономерен. Безусловно, и Адриано нужно было тоже удалять, это бесспорно, ведь была откровенная отмашка, но я могу понять бразильца: Набабкин откровенно провоцирует тебя весь тайм, постоянно хлещет по икроножным, по лопаткам, по рёбрам... Адриано вскипел и отмахнулся. Конечно, нужно было удалять, но на мой взгляд, сейчас слишком много внимания начинают приковывать к эпизоду, случившемуся в ходе товарищеской встречи. О предвзятости арбитра в данном случае речь не идёт, и хоть удаление действительно сломало игру, уже сейчас слишком много разговоров на эту тему.
Более того, можно вспомнить истории, когда "Спартак", игра в большинстве, умудрялся упускать победы даже в официальных матчах, так что сегодня даже был какой-то прогресс в этом вопросе. Команда в целом сыграла лучше, чем чуть ранее с "Ростовом". Да и благодаря этой победе интрига в этом товарищеском турнире по-прежнему жива, и в матче "Краснодара" и "Спартака" будет выявлен победитель этого соревнования. Подобная интрига пойдёт на пользу как командам, которые ближе к старту сезона будут держать себя в соревновательном тонусе, так и болельщикам по очевидным причинам.
Что касается новичков "Спартака", меня впечатлил Зелимхан Бакаев. Он и в "Арсенале" играл на приличном уровне, но "Спартак" не "Арсенал", здесь другие требования и ожидания. Но впечатление произвёл приятное, сыграл довольно шустро и при такой жаре вёл команду за собой. А главный повод быть довольными по итогам сегодняшнего дня - это не победа в товарищеском матче над ЦСКА, а что "Спартак" сумел сохранить интригу в турнире после провальной встречи с "Ростовом", и теперь разыграет титул победителя с "Краснодаром". И если "красно-белые" вновь смогут выиграть этот турнир, думаю, позитивных настроений вокруг команды в преддверии сезона станет больше.