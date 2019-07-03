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Валерий Масалитин: ЦСКА Кубок Париматч пошел на пользу только в финансовом плане, но точно не в спортивном

Валерий Масалитин: ЦСКА Кубок Париматч пошел на пользу только в финансовом плане, но точно не в спортивном Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info после матча "армейцев" против "Ростова" (2:1) подвёл итоги Кубка Париматч Премьер для своей экс-команды.

- О сегодняшнем матче и турнире, проходящем в Австрии:

Временами ЦСКА пытался играть в своём стиле, но в целом, команда находится под нагрузками, с которыми не все футболисты справляются. Какие проблемы были у команды во второй части прошлого сезона, те же проявляются и сейчас: невнятная игра в центре поля, отсутствие обостряющих передач... вообще мне не понравился ЦСКА в ходе этого турнира.

Впрочем, как и сам турнир, команда зря согласилась участвовать, на мой взгляд. ЦСКА это соревнование пошло на пользу только в финансовом плане, но точно не в спортивном. Кроме того, под сомнением находится и концепция самого турнира: почему бы не проводить эти игры в России, где будут полные трибуны и большой антураж? Смысл играть на пустых стадионах в Австрии, где и газон был сомнительного качества, и трансляции были далеки от идеала... играют где-то в деревне.

- О состоянии ЦСКА за 11 дней до старта Премьер-Лиги:

Читал, что за Влашича заплатили 15 млн евро. Честно говоря, лучше бы 2-3 хороших футболистов на разные позиции привезли бы в команду за эти же деньги. Нужен нападающий, нужен опытный игрок в оборону. С центральными полузащитниками у "армейцев" и без того явный перебор, а вот на левом фланге проблемы вообще везде: начиная от позиции латераля, заканчивая атакой. И кого бы не ставили закрывать проблемные зоны - ничего не работает, по крайней мере сейчас. Да и Влашич не лучшим образом отыграл во второй части прошлого сезона. Да, хорват может и пробить, и забить, и отдать, он хороший исполнитель. Однако есть куда большие проблемы у ЦСКА в составе. Тренерский штаб постоянно экспериментирует, ищет новые варианты, и это понятно, сейчас самое время для этого. Но какие проблемы у ЦСКА были, такие же и остались.

Увиденное на полях в Австрии перед началом сезона меня тревожит, честно говоря. Это всё тот же ЦСКА, что был в концовке прошлого сезона. Улучшений и прогресса вообще нет. Понятно, что это сборы, нагрузки на игроков и прочее. Но хотя бы футболисты сборной по своему уровню должны как-то выделяться, должны мыслить на ход вперёд, регулярно пытаться обострять в атаке, создавать моменты... но у ЦСКА в этом вопросе как были проблемы, так и остались.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Масалитин ЦСКА
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