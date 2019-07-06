Бенефисы Ал. Миранчука и Азмуна, провал Мурило. Оценки по итогам матча "Зенит" - "Локомотив"

Голкипер «Зенита» в этот вечер явно свою команду не выручил. В эпизоде с первым голом Лунёв мог бы сыграть и понадёжнее, а третий мяч «Локомотива» явно лежит на совести вратаря соперника, пусть и удар у Алексея Миранчука получился бильярдным.Крайний защитник «Зенита» провёл классный матч, именно он положил начало первому голу, сделав навес на Дзюбу, да и в концовке успевал здорово отрабатывать. В одном из эпизодов Смольников фактически лишил Алексея Миранчука выхода один на один, здорово выбив мяч сзади. Кроме того, на счету Смольникова – ассист во втором голе Азмуна.Когда твоя команда пропускает три мяча, стоит ругать оборону. Но вряд ли центральный защитник команды заслуживает особой критики. Всё-таки, не Иванович был в центре событий, когда «Локо» забивал. Впрочем, чем-то полезным Бранислав тоже не запомнился.В ряде эпизодов Ракицкий действовал довольно уверенно и полезно, но сегодня он больше запомнился в атаке. В актив занесём опасный удар головой после углового и неплохое исполнение штрафного, но во втором случае здорово сыграла «стенка».На Жиркове лежит прямая ответственность за второй гол «Локомотива». Юрий позволил убрать себя простейшим финтом, прекрасно зная, что Алексей Миранчук здорово бьёт с левой ноги. В итоге Жирков открыл для Миранчуа пространство для решающего удара.Нобоа неплохо связывал оборону и атаку «Зенита», хотя пока ещё явно находится не в оптимальных кондициях.Оздоев явно не доработал в эпизоде с третьим мячом «Локомотива», остановившись после того, как соперник разыграл классную стенку в центре поля. Удаление в концовке – последний аккорд к неудачной игре опорника, пусть прямого воздействия он и не оказал.В этом матче оба аргентинца были совсем не заметны. То ли они слишком активно отдыхали во время небольшого перерыва, то ли всеми мыслями были в Бразилии, где их сборная сыграет за третье место Кубка Америки.Иранский форвард «Зенита» провёл классный матч и отметился дублем. Второй гол и вовсе получился шедевральным, да и в первом случае он действовал превосходно в чужой штрафной. До пятёрки не хватило хет-трика, а шанс ведь был! Забей третий мяч Азмун при счёте 2:1, «Локо» уже в игру бы не вернулся.Вновь Дзюба выступил в роли распасовщика, традиционно Артём был крайне полезен в чужой штрафной и при приёме мяча, но, всё же, не стал главным героем.Ерохин вообще ничем не запомнился, хотя и получил 45 минут игрового времени в матче. При Нобоа «Зенит», пожалуй, выглядел цельнее.Появившиеся в концовке игроки «Зенита» ничуть не помогли своей команде.Голкипер «Локомотива» вряд ли мог спасти свои ворота в эпизодах с обоими голами. В то же время Гильерме несколько раз выручал команду и, главное, здорово начинал контратаки москвичей. Быстрые вводы мяча в игру Гильерме здорово помогли «Локо».Защитники «Локо» провели средненький матч, позволяя сопернику творить в своей штрафной фактически всё, что тот захочет. Но Чорлука вряд ли является главным антигероем.Очень слабый дебютный матч провёл бразильский защитник. Второй гол Азмуна стал следствием крайне неудачной игры Мурило с иранцем. Не может позволить себе классный защитник, чтобы форвард устраивал подобный дриблинг в штрафной. Да и в эпизоде с первым голом Мурило пролетел мимо мяча, позволив Дзюбе начать голевую комбинацию.Крайний защитник «Локо» тоже выглядел не лучшим образом. В первом голе Азмуна он не успел к мячу после ошибки Мурило. Да и в атаке Живоглядов толком себя не проявил.Чуть лучше себя проявил Рыбусь, хотя и он практически ничего не сделал впереди.Баринов провёл довольно классный матч, «выжигая» центр. «Локомотив» стараниями Баринова сумел выиграть центр поля, но не хватало точных дальних ударов.Крыховяк стал одним из главных героев матча. Чуть ли не все атаки начинал именно Гжегож, проявивший себя с лучшей стороны в роли box-to-box полузащитника.Антон явно уступил брату в плане эффективности, но также был довольно полезен. Через Антона «Локо» строил свои подходы к чужой штрафной, пусть он и не отметился результативными действиями.Матч превратился в бенефис Алексея, оформившего дубль. Оба гола Миранчука получились «породистыми», великолепные удары, умные решения в чужой и у чужой штрафной. Всё было на высшем уровне.Смолов отметился классным голом и попаданием в перекладину. Действительно хорошая игра центрфорварда.Жемалетдинов ассистировал Смолову, да и в целом был довольно яркой фигурой на поле.Эдер неплохо вошёл в игру и проверил штангу ворот соперника на прочность.У обоих игроков, вышедших на замену, было мало времени, чтобы себя проявить.