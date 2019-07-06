Бенефисы Ал. Миранчука и Азмуна, провал Мурило. Оценки по итогам матча "Зенит" - "Локомотив"

Андрей Лунёв – 2.5. Голкипер «Зенита» в этот вечер явно свою команду не выручил. В эпизоде с первым голом Лунёв мог бы сыграть и понадёжнее, а третий мяч «Локомотива» явно лежит на совести вратаря соперника, пусть и удар у Алексея Миранчука получился бильярдным.
Игорь Смольников – 4.0. Крайний защитник «Зенита» провёл классный матч, именно он положил начало первому голу, сделав навес на Дзюбу, да и в концовке успевал здорово отрабатывать. В одном из эпизодов Смольников фактически лишил Алексея Миранчука выхода один на один, здорово выбив мяч сзади. Кроме того, на счету Смольникова – ассист во втором голе Азмуна.
Бранислав Иванович – 3.0. Когда твоя команда пропускает три мяча, стоит ругать оборону. Но вряд ли центральный защитник команды заслуживает особой критики. Всё-таки, не Иванович был в центре событий, когда «Локо» забивал. Впрочем, чем-то полезным Бранислав тоже не запомнился.
Ярослав Ракицкий – 3.0. В ряде эпизодов Ракицкий действовал довольно уверенно и полезно, но сегодня он больше запомнился в атаке. В актив занесём опасный удар головой после углового и неплохое исполнение штрафного, но во втором случае здорово сыграла «стенка».
Юрий Жирков – 2.5. На Жиркове лежит прямая ответственность за второй гол «Локомотива». Юрий позволил убрать себя простейшим финтом, прекрасно зная, что Алексей Миранчук здорово бьёт с левой ноги. В итоге Жирков открыл для Миранчуа пространство для решающего удара.
Кристиан Нобоа – 3.0. Нобоа неплохо связывал оборону и атаку «Зенита», хотя пока ещё явно находится не в оптимальных кондициях.
Магомед Оздоев – 2.5. Оздоев явно не доработал в эпизоде с третьим мячом «Локомотива», остановившись после того, как соперник разыграл классную стенку в центре поля. Удаление в концовке – последний аккорд к неудачной игре опорника, пусть прямого воздействия он и не оказал.
Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси – 2.5. В этом матче оба аргентинца были совсем не заметны. То ли они слишком активно отдыхали во время небольшого перерыва, то ли всеми мыслями были в Бразилии, где их сборная сыграет за третье место Кубка Америки.
Сердар Азмун – 4.5. Иранский форвард «Зенита» провёл классный матч и отметился дублем. Второй гол и вовсе получился шедевральным, да и в первом случае он действовал превосходно в чужой штрафной. До пятёрки не хватило хет-трика, а шанс ведь был! Забей третий мяч Азмун при счёте 2:1, «Локо» уже в игру бы не вернулся.
Как забивал Азмун ? #ЗенитЛоко pic.twitter.com/dzqJuPcuEK— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) July 6, 2019
Артём Дзюба – 3.5. Вновь Дзюба выступил в роли распасовщика, традиционно Артём был крайне полезен в чужой штрафной и при приёме мяча, но, всё же, не стал главным героем.
Александр Ерохин – 2.5. Ерохин вообще ничем не запомнился, хотя и получил 45 минут игрового времени в матче. При Нобоа «Зенит», пожалуй, выглядел цельнее.
Лука Джорджевич, Роберт Мак – б/о. Появившиеся в концовке игроки «Зенита» ничуть не помогли своей команде.
«Локомотив»
Маринато Гильерме – 3.5. Голкипер «Локомотива» вряд ли мог спасти свои ворота в эпизодах с обоими голами. В то же время Гильерме несколько раз выручал команду и, главное, здорово начинал контратаки москвичей. Быстрые вводы мяча в игру Гильерме здорово помогли «Локо».
Ведран Чорлука – 3.0. Защитники «Локо» провели средненький матч, позволяя сопернику творить в своей штрафной фактически всё, что тот захочет. Но Чорлука вряд ли является главным антигероем.
Мурило – 2.0. Очень слабый дебютный матч провёл бразильский защитник. Второй гол Азмуна стал следствием крайне неудачной игры Мурило с иранцем. Не может позволить себе классный защитник, чтобы форвард устраивал подобный дриблинг в штрафной. Да и в эпизоде с первым голом Мурило пролетел мимо мяча, позволив Дзюбе начать голевую комбинацию.
Дмитрий Живоглядов – 2.5. Крайний защитник «Локо» тоже выглядел не лучшим образом. В первом голе Азмуна он не успел к мячу после ошибки Мурило. Да и в атаке Живоглядов толком себя не проявил.
Мацей Рыбусь – 3.0. Чуть лучше себя проявил Рыбусь, хотя и он практически ничего не сделал впереди.
Дмитрий Баринов – 3.5. Баринов провёл довольно классный матч, «выжигая» центр. «Локомотив» стараниями Баринова сумел выиграть центр поля, но не хватало точных дальних ударов.
Гжегож Крыховяк – 4.0. Крыховяк стал одним из главных героев матча. Чуть ли не все атаки начинал именно Гжегож, проявивший себя с лучшей стороны в роли box-to-box полузащитника.
Антон Миранчук – 3.5. Антон явно уступил брату в плане эффективности, но также был довольно полезен. Через Антона «Локо» строил свои подходы к чужой штрафной, пусть он и не отметился результативными действиями.
Алексей Миранчук – 4.5. Матч превратился в бенефис Алексея, оформившего дубль. Оба гола Миранчука получились «породистыми», великолепные удары, умные решения в чужой и у чужой штрафной. Всё было на высшем уровне.
Фёдор Смолов – 4.0. Смолов отметился классным голом и попаданием в перекладину. Действительно хорошая игра центрфорварда.
Рифат Жемалетдинов – 3.5. Жемалетдинов ассистировал Смолову, да и в целом был довольно яркой фигурой на поле.
Антонио Эдер – 3.5. Эдер неплохо вошёл в игру и проверил штангу ворот соперника на прочность.
#СуперРаздевалка#СуперЛоко pic.twitter.com/qIDaVcHuzk— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 6, 2019
Брайан Идову – Александр Коломейцев – б.о. У обоих игроков, вышедших на замену, было мало времени, чтобы себя проявить.
Фото - твиттер "Локомотива"
Антон Мозговой, Rusfootball.info