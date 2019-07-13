Александр Соболев: заслуженная победа, будем стараться продолжать также

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин. В этой встрече игрок оформил дубль.
- Не только я, а вся команда была как одно целое. В первом тайме было тяжело, а во втором было попроще. Заслуженно забрали три очка.
- Ты провел феноменальный матч, поймал запредельный кураж. Как оцениваешь свой вклад?
- Не люблю оценивать свою игру, на это есть тренер. Но сегодня была команда. Благодаря этому победили.
- Ты прибавил в аренде в "Енисее"? Может быть тебе это пошло на пользу?
- Конечно, я там маленько прибавил. Я там постоянно играл, забивал, получал практику. Окреп и стал более сильнее стоять на ногах.
- Команда за короткий срок успела так поработать или стечение обстоятельств?
- Почему стечение обстоятельств? Мы тренировались, работали, наигрывали комбинации. Будем стараться продолжать также.
- Хорошо, что следующую игру с "Арсеналом" проводить дома?
- Да. Первые две игры дома. Во втором матче будет более качественный футбол от нас.
- На что способна команда в нынешнем сезоне?
- Все зависит от нас. Как будем играть, на таком месте и будем. На первый матч сильно смотреть не стоит, все еще впереди.
- Для себя личные цели ставишь?
- Цель сколько-то забить не ставлю. Если команда побеждает, это лучшее, что может быть.
- Опиши моменты, в которых ты забил голы.
- Была подача, принял на грудь и пробил в дальний угол. А во втором голе просто пробил в угол.
- Пенальти был?
- 100%.