Смольников: это первая игра, нельзя быть готовыми к ней на сто процентов (видео)

- В первом тайме раскачивались. Были подходы, но моментов не возникало. Второй тайм начали активнее: сразу забили два мяча, пропустили обидный и уже так... Я думаю, мы заслужили эту победу.- Нет, это были перестановки в атаке. У меня как была позиция справа, так она и осталась.- Да нет, мы верили в свои силы, просто счет неприятный, всякое может быть. 2:0 гораздо лучше, чем 2:1. Но хорошо, что мы в итоге добились победы.Игра "Тамбова"? Хорошая команда. Не боялись, шли вперёд, атаковали. Когда было нужно, сохраняли мяч.- Я бы не сказал, что под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Наверное, это первая игра, нельзя к ней быть готовыми на сто процентов. Будем двигаться от игры к игре, - приводит слова игрока корреспондент