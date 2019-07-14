- В первом тайме раскачивались. Были подходы, но моментов не возникало. Второй тайм начали активнее: сразу забили два мяча, пропустили обидный и уже так... Я думаю, мы заслужили эту победу.
- В перерыве были изменения сделаны, вас они коснулись?
- Нет, это были перестановки в атаке. У меня как была позиция справа, так она и осталась.
- В конце игры, когда счет стал 2:1, страха не было?
- Да нет, мы верили в свои силы, просто счет неприятный, всякое может быть. 2:0 гораздо лучше, чем 2:1. Но хорошо, что мы в итоге добились победы.
Игра "Тамбова"? Хорошая команда. Не боялись, шли вперёд, атаковали. Когда было нужно, сохраняли мяч.
- Почему тяжеловато команда выглядит? Потому что под нагрузками находится?
- Я бы не сказал, что под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Наверное, это первая игра, нельзя к ней быть готовыми на сто процентов. Будем двигаться от игры к игре, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Смольников: это первая игра, нельзя быть готовыми к ней на сто процентов (видео)
Защитник "Зенита" Игорь Смольников прокомментировал победу своей команды над "Тамбовом" (2:1) в первом туре чемпионата России
Игорь Смольников Фото: Rusfootball.info