Александр Рязанцев: первые выводы о работе Игнашевича в "Торпедо" можно будет делать осенью

Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев заявил, что оценивать перспективы команды и тренерские качества Сергея Игнашевича пока преждевременно.
"Плоды работы Сергея Игнашевича будут видны через какое-то время. Он занимает свой пост всего месяц, и объективно сейчас сложно что-то говорить.
"Торпедо" — большой клуб с богатой историей и преданными болельщиками. Но в нынешнем составе мы работаем всего месяц.
Мое мнение: первые выводы можно будет делать осенью, не раньше. Тогда и таблица сформируется. А пока прошла только одна соревновательная неделя, провели два матча. Ничего не понятно", - цитирует Рязанцева "Советский спорт".