Валерий Рейнгольд: "Спартак" показал зубы, навязал борьбу Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (2:2) в 2-м туре Премьер-Лиги. Валерий Рейнгольд

О матче



Получил удовольствие от футбола в исполнении обеих команд. "Спартак" сегодня выглядел совершенно не так, как в первом туре. Благодарен ребятам за самоотдачу, на 100% отпахали почти все, кроме Понсе. Из-за аргентинца команда, по сути, играла в меньшинстве. Он просто никакой, и менять его нужно было раньше. Возможно, вопрос в адаптации, но в итоге остальные отрабатывали за себя и за того парня. Понсе нужно прибавлять, в текущем состоянии его выпускать нельзя. Команда играла в меньшинстве, нагрузка распределялась неравномерно, силы тратились в итоге быстрее.



"Спартак" показал зубы, навязал борьбу, выкладывался на поле - всё это я и хочу видеть в исполнении команды. Да и в целом, оба коллектива показали зрелищный футбол, чувствовалось напряжение и интрига, а болельщик это любит. Была жара, но команды держали высокий темп. Некоторые футболисты "Спартака" ближе к концовке матча немного сдали. Например, Бакаев, который первый провёл прекрасно, но во втором растворился. Это вопрос физики, нужно работать, но парень старается, создаёт моменты, глаза горят, а эти компоненты для меня являются самыми главными. Жму руку игрокам "Спартака" и благодарю за этот матч.



Об упущенной в концовке встречи победе



Без ошибок не бывает побед, но сегодня, конечно, упустить три очка было обидно. В первом мяче непонятно где был Айртон. А во втором напортачил молодой Рассказов. Если садишься на пятую точку, то ты всегда будешь отыгран. Его ошибка привела к печальному исходу. Кононов должен подсказывать в таких моментах, тем более молодым.



В общем, были у "Спартака" грубые ошибки, впрочем, как и у хозяев поля. Это футбол, командный вид спорта. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы увидели зрелищный матч, нужно учитывать что "Спартак" играл на выезде против тяжёлого соперника, которого ко всему прочему тренирует господин Карпин, у которого на свою бывшую команду особый настрой. "Спартак" заработал балл, но и "Ростов" на свой балл наиграл.