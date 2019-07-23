Форвард "Крыльев Советов" рассказал, какие европейские лиги подошли бы ему лучше:
- Испания не для меня. Там футбол другой. В Англии очень сильный чемпионат и, думаю, футбол мне подходит. Еще, наверное, Италия или Германия.
Что касается варианта Комличенко с отъездом в более слабый европейский чемпионат — если честно, о таком не задумывался. Может, если будет вариант, рассмотрю, но пока даже не задумывался, - цитирует Соболева sport24.
В первых двух турах Соболев забил три мяча. Один из них - в ворота "Арсенала" - нападающий оформил ударом через себя.
Александр Соболев: Испания не для меня. Футбол в Англии, Италии или Германии мне подходит
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