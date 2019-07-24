Источник: переход Перейро в "Спартак" сорвался из-за желания агента продать игрока в Англию
Трансфер полузащитника Гастона Перейро мог сорваться из-за того, что агент футболиста видел его продолжение карьеры иным, сообщает "СЭ".
По информации источника, Перейро имеет предложения из Англии и Китая. Причём в Поднебесной игроку готовы предложить зарплату 6 млн евро в год.
Ранее же "СЭ" сообщал, что клубы не смогли договориться из-за формы оплаты трансфера.
Источник: трансфер Перейро сорвался из-за формы платежа
Фото: footiespot.com
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