Источник: переход Перейро в "Спартак" сорвался из-за желания агента продать игрока в Англию


Трансфер полузащитника Гастона Перейро мог сорваться из-за того, что агент футболиста видел его продолжение карьеры иным, сообщает "СЭ".

По информации источника, Перейро имеет предложения из Англии и Китая. Причём в Поднебесной игроку готовы предложить зарплату 6 млн евро в год.

Ранее же "СЭ" сообщал, что клубы не смогли договориться из-за формы оплаты трансфера.

Источник: трансфер Перейро сорвался из-за формы платежа

Фото: footiespot.com

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Перейро
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